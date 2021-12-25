Постпред заявил о «моральных проблемах» ЕС, требующего от РФ €290 млрд

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «большими моральными проблемами» требования Евросоюза к России вернуть €290 млрд из-за политики импортозамещения. Он отметил, что ЕС сам ввёл экономические санкции против России, а теперь добивается компенсации за контрмеры, написал Ульянов в своём Twitter. Ранее Евросоюз обратился в ВТО с жалобой на Россию из-за дискриминации европейских товаров.

ЕС, который ввёл экономические санкции против России, добивается компенсации от России за её контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы, — написал постпред.

Евросоюз оценил ущерб, который нанесла РФ, дискриминировав европейские товары своей политикой импортозамещения, в €290 млрд. ВТО обещает рассмотреть данный спор. Предположительно, он станет одним из крупнейших по цене за всю историю существования организации.

Претензии Евросоюза связаны с тремя мерами, которые приняла Россия: дискриминационной оценкой заявок на госзакупки, требованием получить предварительные разрешения и национальными квотами при госзакупках.

ЕС ввёл санкции против Москвы после действий РФ в Крыму и на юго-востоке Украины в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в стране. Кроме того, был введён запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Евросоюз также ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.