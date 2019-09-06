Власти Нидерландов не обращались в российскую дипмиссию с запросами о выдаче Владимира Цемаха.
Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало, — приводит комментарий представителя посольства РИА Новости.
Владимира Цемаха, воевавшего на стороне ДНР в донбасском конфликте, похитила Служба безопасности Украины летом 2019 года в Донецкой области. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.
Как ранее сообщал News.ru, СМИ Нидерландов распространили информацию о просьбе властей страны к России передать Цемаха для участия в следствии по делу рейса MH17.
Среди приехавших почтить память своих соотечественников были кадеты, школьники и офицеры. Как сообщило Минобороны Сербии, визит был официально заявлен хорватской стороне.
Причиной отказа в пересечении границы стало то, что пограничники...
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращений о выдаче Цемаха