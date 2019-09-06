https://static.news.ru/photo/8becd25e-d225-11e9-9bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: netherlands.mid.ru

Власти Нидерландов не обращались в российскую дипмиссию с запросами о выдаче Владимира Цемаха.

Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало, — приводит комментарий представителя посольства РИА Новости .

Владимира Цемаха, воевавшего на стороне ДНР в донбасском конфликте, похитила Служба безопасности Украины летом 2019 года в Донецкой области. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.

Как ранее сообщал News.ru, СМИ Нидерландов распространили информацию о просьбе властей страны к России передать Цемаха для участия в следствии по делу рейса MH17.