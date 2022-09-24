Посольство РФ в Литве потребовало разъяснить избиение россиянина на границе Посольство РФ в Литве потребовало наказать выбросивших на дорогу россиянина пограничников

Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Посольство России в Литве потребовало от властей страны исчерпывающих разъяснений по поводу инцидента с россиянином на литовско-белорусской границе. Поводом послужило появившееся в Сети видео, на котором литовские пограничники вывозят россиянина на границу, избивают и бросают на проезжей части.

Инцидент произошел 20 сентября. Автомобиль литовской пограничной службы, в котором находился россиянин, приехал на границу с Белоруссией. На кадрах видно, как сотрудники ведомства буквально выволакивают мужчину, пинают его ногами, оставляют его лежать на дороге и уезжают. Перед избитым останавливается автобус, который едет в Белоруссию.

Как выяснилось позже, так литовская сторона избавилась от гражданина России. Это вызвало возмущение российского дипломатического ведомства, которое выразило недоумение молчанием правозащитных организаций.

Вот он — красноречивый пример продвигаемого Литвой «миропорядка, основанного на правилах». Почему молчат международные правозащитные организации? Или они «защищают» только права избранных наций? — говорится в сообщении посольства.

В связи с этим российское посольство потребовало от литовских властей незамедлительно отреагировать на грубейшие действия своих представителей, наказать виновных и предоставить исчерпывающие разъяснения по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что Эстония в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не впустила 10 россиян. Запрет на въезд россиян по шенгенским визам стал действовать с 19 сентября в Эстонии, Литве, Латвии и Польше.