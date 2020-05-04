Посол Украины в Германии предложил спор Шрёдеру по поводу возвращения Крыма

https://static.news.ru/photo/8aba00e8-8dc6-11ea-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Мельник Фото: mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру поспорить, что Крым вернётся в состав Украины в скором времени.

Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику... своеобразное пари: ещё при его жизни Крым непременно вернётся в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встаёт на востоке и садится на западе, — привели слова посла «Известия».

До этого экс-канцлер ФРГ высказал мнение, что ни один российский президент не отдаст Украине Крым. Он также выступил за отмену введённых ЕС антироссийских санкций после присоединения Крыма. Политик призвал к сотрудничеству с Россией, подчёркивая, что это особенно важно на фоне пандемии коронавирурсной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера почтить память русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, взявших Берлин, а также принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в торжествах, посвящённых 75-летию капитуляции войск вермахта в столице Германии.