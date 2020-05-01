Посол Украины в ФРГ отказался отметить окончание войны с коллегами

https://static.news.ru/photo/004bac90-8be6-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в торжествах, посвящённых 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.

Отмечается, что Мюллер выслал послам трёх стран приглашение на мероприятие по возложению венков, чтобы «почтить память, прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, взявших Берлин». На это Мельник ответил отказом, сообщает ТАСС.

По словам посла Украины, он «и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с представителем России. Дипломат сослался на конфликт в Донбассе, обвинив Москву в агрессии в отношении его страны и аннексии Крыма.

Как писал NEWS.ru, представители постпредства России при ООН заявили, что позиция Украины, которая заблокировала в Генассамблее организации проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством.