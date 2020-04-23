Дипломаты из РФ обвинили Украину в кощунстве

https://static.news.ru/photo/9c562e64-85bd-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Представители постпредства России при ООН заявили, что позиция Украины, которая заблокировала в Генассамблее организации проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством.

Российские дипломаты считают, что документ об ослаблении санкционного режима в период пандемии пришёлся не по нраву украинским коллегам. Те считают, что призыв действовать в духе добрососедства, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим пропаганда Украины вопреки фактам пытается выставить Россию. Заявление размещено на сайте постпредства РФ при всемирной организации.

Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, — отметили дипломаты из РФ.

Он подчеркнули, что резолюцию предлагалось принять в пользу развивающихся стран, до которых «украинским коллегам, по-видимому, нет дела».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ООН продемонстрировали политизированный подход, не поддержав российский проект резолюции о борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении российского постоянного представительства организации. Как отметили российские дипломаты, проект резолюции должен был призвать мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии и отменить экономические санкции, однако группа западных стран помешала его принятию.