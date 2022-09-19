Посол Украины заявила о помощи США в уголовных делах против россиян Посол Украины Маркарова заявила о помощи США в подготовке уголовных дел против россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты оказывают содействие Украине в подготовке «уголовных дел в отношении россиян», в том числе в международных инстанциях, заявила в интервью телеканалу ABC посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, речь идет о событиях в Изюме, где, по утверждению украинской стороны, были обнаружены массовые захоронения мирных граждан.

Мы получаем большую поддержку от Соединенных Штатов в реализации этих усилий, готовя не только уголовные дела против россиян на национальном уровне, но и в международных судах и в рамках расследований других стран, — отметила украинский посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Изюм записал видеообращение на английском языке, в котором сообщил об обнаружении массового захоронения в городе. Как отметил президент Украины, 16 сентября туда приедут представители иностранных СМИ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что эти высказывания президента Украины являются низкопробной провокацией на фоне реальных убийств, совершаемых украинскими военными. По его словам, это сделано для того, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в военных преступлениях и потребовать против нее новых санкций и поставок вооружения.