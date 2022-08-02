Посол России в Сербии назвал цель провокаций в Косово Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко: цель провокаций в Косово — принуждение Сербии к антироссийскому курсу

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Сербские военные и бронетехника у трассы между поселком Рашка и КПП «Ярине» на административной линии между Центральной Сербией и севером Косово и Метохии

Цель провокаций в непризнанном Косово — принуждение Сербии к антироссийскому курсу, заявил в эфире «Соловьев Live» посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Он отметил, что за действиями Приштины стоят США и Европа, которым «на руку» тлеющий конфликт на Балканах.

За Приштиной стоят Вашингтон и Евросоюз, который вопреки своим интересам выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва, — сказал дипломат.

Власти Косово 31 июля объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный пропуск для пересечения границы. При этом сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине назвали эти меры ответом на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения.

В результате у погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что непризнанная республика собирается начать операцию против косовских сербов.

Позднее правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.