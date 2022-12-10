Посол Польши Павлош: вопрос получения репараций от ФРГ не закрыт

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Власти Польши не считают закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, заявил в интервью газете Welt посол Польши в ФРГ Дариуш Павлош. По его словам, эта проблема не может исчезнуть сама по себе.

Действительно, федеральное правительство (ФРГ. — NEWS.ru) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем, — сказал дипломат.

Он напомнил, что во время войны погибла примерно треть населения Польши. К тому же в послевоенный период вопрос о репарациях не получил окончательного закрепления в договоре. Посол добавил, что решение польского сейма по поводу репараций от Германии получило значительную общественную поддержку.

В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Варшава требует возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, польская сторона настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков.

Немецкий канцлер Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».