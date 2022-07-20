Посол ЛНР: в Славянске появились бойцы ВСУ, переодетые в российскую форму

Фото: РИА Новости

Украина готовит провокации в Славянске в ДНР для выявления «коллаборантов», сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его словам, в нескольких районах города замечены группы бойцов в российской форме и с георгиевскими лентами, хотя союзных войск в Славянске пока нет.

Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами. Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями, — написал Мирошник.

Он предположил, что речь может идти о способе «отлова» так называемых коллаборантов и представителей населения, лояльных к союзным войскам. По его словам, об этом уже заявили на прифронтовой территории с украинской стороны. Также не исключены съемки постановочных обстрелов городских районов с уничтожением зданий из якобы российской техники и обстрелами мест выдачи гуманитарной помощи.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что военные Украины обстреляли центральный рынок в Славянске, чтобы обвинить в неизбирательных ударах армию России. Он уточнил, что атака на центральный рынок была проведена украинской артиллерией, которую разместили на железнодорожном вокзале Славянска. Почти сразу после удара на месте появились представители украинских СМИ, которые записывали видео и делали фотографии последствий удара.