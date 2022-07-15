ВСУ ради обвинения ВС России обстреляли центральный рынок Славянска Минобороны: украинские военные обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС РФ

Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что военные Украины обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой Народной Республики. По его словам, сделано это было, чтобы обвинить в неизбирательных ударах армию России, сообщает РИА Новости.

Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города, — подчеркнул Мизинцев.

Он уточнил, что атака на центральный рынок была проведена украинской артиллерией, которую разместили на железнодорожном вокзале Славянска. Почти сразу после удара на месте появились представители украинских СМИ, которые записывали видео и делали фотографии последствий удара.

Ранее стало известно, что военные ВСУ 11 июля приступили к подготовке провокации в Славянске, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. В заявлении штаба указано, что украинские солдаты заминировали здание профессионального аграрного лицея, внутри которого в заложниках удерживаются мирные жители.