Посол Латвии в России Марис Риекстиньш дал интервью NEWS.ru, в котором оценил состояние двусторонних отношений Риги и Москвы на фоне разногласий по вопросам истории, поделился мнением относительно сроков открытия границы и разъяснил причины закрытия российского телеканала в стране. Также дипломат усомнился в возможности нарушения Североатлантическим альянсом основополагающего акта Россия-НАТО и рассказал о существующих разногласиях между Москвой и Брюсселем.

Двусторонние отношения и туризм

— Отношения России и Латвии который год переживают не самый простой период. На ваш взгляд, в каких сферах взаимодействия мы можем сотрудничать и достигать положительного результата?

— Осложнение политических отношений России и Латвии необходимо рассматривать в контексте событий 2014 года на Украине и аннексии Крыма. Тогда из-за действий Москвы её отношения с Западом сильно ухудшились. Последовали санкции и контрсанкции, были свёрнуты программы сотрудничества с ЕС и НАТО. Мы входим в оба объединения и, конечно, чувствуем, как это влияет на двусторонние отношения.

В то же время, если говорить о периоде до пандемии, то имеется ряд направлений, по которым мы очень успешно сотрудничаем. Я называю их «три Т»: торговля, транспорт и туризм. Россия — один из основных торговых партнёров Латвии: она занимает третье место по объёму экспорта и пятое по импорту. Последние три года мы отмечали ежегодный рост товарооборота, в 2019 году нам удалось выйти на суммарный объём свыше €3 млрд — это очень солидная цифра. За первые пять месяцев этого года в связи с пандемией и закрытием границ мы наблюдали спад экспорта на 3% и импорта на 14%. Пандемия ещё не закончилась, так что пока рано делать какие-то далеко идущие выводы. Необходимо подождать до конца года.

Марис Риекстиньш Сергей Булкин/NEWS.ru

Вплоть до 2019 года мы ежегодно наблюдали 8-9-процентный рост российского турпотока в Латвию. Так, в прошлом году нашу страну посетили порядка 280 тысяч туристов. За 2019 год мы выдали российским гражданам порядка 90 тысяч шенгенских виз, большая часть из них предназначалась тем, кто въезжает в Латвию впервые. Именно сфера туризма наиболее пострадала из-за пандемии. Сейчас постепенно открывается авиасообщение, Рига начала принимать международные рейсы, но не из России.

Авиасообщение между нашими странами до пандемии также активно развивалось. В 2019 году был зафиксирован 20-процентный рост пассажиропотока из России в Латвию. Речь не только о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Также у нас есть сезонное авиасообщение с Сочи и Калининградом. Были планы начать полёты из Риги в Екатеринбург. Росли объёмы и грузовых авиаперевозок.

Неправильно говорить, что наши отношения не развиваются. Мы всегда поддерживали культурные и приграничные связи. Сложности возникают из-за политических вопросов: Украина, Крым, расхождения взглядов Риги и Москвы на события 1940 года. Для нас этот период — начало советской оккупации, потом немецкой и снова советской. Многие в Латвии были репрессированы, более 55 тысяч депортированы из страны в Сибирь в 1941 и 1949 годах. Для нас это — не просто страница в учебнике истории — это трагедия, которая затронула жизнь каждой семьи.

Марис Риекстиньш Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы сказали, что туризм — это та сфера, которая сильнее других пострадала от пандемии. Когда может быть восстановлено авиасообщение между нашими странами?

— Латвия входит в шенгенскую зону, её члены ведут постоянные консультации, чтобы максимально синхронно открыть границы. В то же самое время в Латвии, как и в Литве и Эстонии прислушиваются к рекомендациям экспертов, которые готовят предложения для правительства о том, какие действия необходимо предпринять, учитывая сложную ситуацию с пандемией. В целом Латвия показала очень хороший результат: у нас в стране крайне низкая смертность от коронавируса, 31 летальный исход. Если учесть, что численность населения нашего государства в 70 раз меньше, чем в России, для РФ этот показатель был бы аналогичен 2100 смертям.

У нас есть алгоритм открытия границ, на основе которого принимаются решения. Каждую пятницу центр по профилактике эпидемий и болезней публикует список стран, состоящий из трёх категорий: первая — возможность въезда без карантина, вторая — с 14-дневным карантином и третья — те, для кого въезд закрыт. Россия на данный момент в третьей категории, въехать могут лишь родственники, водители грузовых автомобилей, экипажи судов, официальные делегации. К сожалению, я не могу сказать, когда ситуация изменится. Это может произойти через месяц, а может и через два. Лично я считаю, что трудно говорить о возвращении нормальной жизни до надёжной вакцинации от коронавируса.

— Скоро ли смогут возобновить работу визовые центры Латвии в России?

— Визовые центры готовы приступить к приёму документов, как только мы скажем, что в этом есть смысл. Зачем принимать документы и выдавать визы, если человек не может въехать в страну? Я надеюсь, что это произойдёт раньше, а не позже, но с моей стороны было бы безответственно что-либо предсказывать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с закрытием телеканала RT

— Недавно в Латвии, как и в других странах Прибалтики объявили о закрытии телеканала RT. МИД России уже заявил о проработке ответа на эти действия. Насколько данная ситуация вредит двусторонним отношениям и можно ли назвать её началом нового витка эскалации?

— Мы предоставили нашим российским коллегам в МИДе информацию об этом решении и причинам, по которым оно было принято. Оно основано исключительно на необходимости выполнения санкций Евросоюза по отношению к конкретному человеку, который имеет определённое влияние на телевизионный канал. Мы публично разъясняли свою позицию в Риге. Я должен подчеркнуть, что национальное законодательство Латвии в отношении исполнения международных санкций очень жёсткое. У Национального совета по электронным СМИ, даже не было другого выхода. Также мы сообщили нашим российским коллегам, что тот шаг ни коим образом не связан с вопросом свободы слова и свободы СМИ в стране. Если посмотреть статистические данные, то в Латвии вещает порядка 400 телеканалов. Из них примерно 250 имеют оригинальные или дополнительные версии на русском языке. Четыре крупнейших интернет-портала страны также имеют русскоязычные версии. В прошлом году в Латвии было 65-67 газет и журналов на латышском, на которые можно оформить подписку, и 44-45 на русском. Возможность информирования людей на разных языках в стране гораздо шире, чем в России. Мы передали эту информацию коллегам в МИД РФ. Если они будут заинтересованы в более детальных данных, то мы к этому готовы. Если в итоге они решат, что ответные меры нужны, то это их выбор. Будем смотреть, что за меры, как на них реагировать.

— Как я понимаю, вы имели в виду главу РИА Новости Дмитрия Киселёва. Российская позиция заключается в том, что он не имеет отношения к RT, это — разные юридические лица. Кроме того, санкции в его отношении введены достаточно давно. Почему же Латвия именно сейчас приняла решение о закрытии телеканала?

— Одна из причин — это изменения в нашем национальном законодательстве, которые касаются ужесточения ответственности за выполнение международных санкций. Мне трудно говорить от имени надзорного регулятора, что конкретно привело к этому решению. Но связь RT с Киселёвым очень чётко видна.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные учения и контингент НАТО

— Недавно США объявили о планах вывода части своего военного контингента из Германии, обсуждается возможность его перемещения в Польшу. Как в Латвии расценивают подобный шаг и были бы готовы принять часть этого военного контингента?

— Причиной, по которой в Балтийских государствах и в Польше находится контингент других стран НАТО, являются отдельные решения на уровне альянса, основанные на том, как НАТО смотрит на потенциальные угрозы на конкретных направлениях. Я не в курсе разработки каких-либо дополнительных планов об увеличении численности этого контингента. Подобные вопросы альянс решает на базе консенсуса. Сейчас в Латвии размещены почти 1200 человек. Я знаю, что в России есть те, кто считает это вызовом со стороны НАТО или угрозой интересам страны. Хочу успокоить: это количество военнослужащих гораздо меньше того, которое находится непосредственно у наших границ со стороны России. Так что с нашей стороны угрозы не исходит.

Я сам работал в Брюсселе, был послом Латвии в НАТО в течение пяти лет. За это время мы пережили кардинальное изменение и ухудшение отношений между НАТО и Россией. Я приехал в штаб-квартиру альянса в феврале 2011 года, через несколько месяцев после саммита НАТО в Лиссабоне, в котором принимал участие в качестве гостя президент Дмитрий Медведев. Декларация этого саммита обозначала желание наладить стратегическое партнёрство между НАТО и Россией. Отношения были очень позитивные, мы сотрудничали по ряду программ, в том числе в Афганистане. Увы, все эти планы рухнули в 2014 году. Я был свидетелем того, как это происходило. Буквально за полтора года Россия нарушила ряд своих международных обязательств. Для многих государств-членов НАТО это было политическим шоком.

Марис Риекстиньш Сергей Булкин/NEWS.ru

— В России из-за планов США вывести часть контингента из Германии и, возможно, передислоцировать его в Польшу, высказали опасения, что Североатлантический альянс может нарушить основополагающий акт Россия-НАТО. Насколько обоснованы такие опасения? Может ли в целом вопрос передислоцирования американского военного контингента привести к обострению на границе?

— Я не думаю, что НАТО предпримет шаги, каким-либо образом нарушающие основополагающий акт 1997 года. В этом документе не указан предельный количественный состав войсковых соединений на определённых территориях, но все специалисты, участвовавшие в переговорах, знают, что речь идёт об уровне бригады. В странах Балтии или Польши нет планов по размещению сил на таком уровне. Я не работаю в Брюсселе, могу чего-то не знать, но НАТО всегда старался очень чётко выполнять те обязательства, которые мы приняли на себя в рамках этого документа.

— В 2019 году Сейм Латвии признал Россию главной угрозой для национальной безопасности страны, Евросоюза и НАТО. Актуальна ли эта позиция?

— Мы не декларировали Россию как непосредственную военную угрозу, но видим некоторые риски, связанные с проводимой Россией политикой. Речь не только об Украине и аннексии Крыма, но и об очень агрессивной публичной риторике, незапланированных масштабных учениях вблизи наших рубежей. И мы, и НАТО в целом призывали Россию к более прозрачной политике в отношении учений. Альянс заранее публично информирует о своих планах. Это делается, чтобы для других стран, например, для России, они не стали сюрпризом. Альянс старается рассказывать всем своим партнёрам, что делает и почему, приглашает наблюдателей, разъясняет сценарий учений. К сожалению, мы не видим встречной прозрачности со стороны российских коллег. Каждое государство, как Латвия, так и Россия имеет суверенное право, даже обязательство заботиться о том, чтобы его оборонительные структуры прекрасно функционировали. Но в то же время важно, чтобы ваши соседи могли отличить учения от операций, которые могут иметь далеко идущие цели. Вот здесь между НАТО и Россией имеются определённые разногласия.

Sgt. Justin Toledo/Global Look Press

— Можно ли повысить уровень транспарентности за счёт углубления диалога по линии Россия-НАТО? На данный момент Россия даже не имеет постпреда при альянсе...

— Я думаю, когда постпред будет назначен, руководство альянса его примет. Мяч на стороне России. Ей нужно направить постпреда, который будет иметь возможность взаимодействовать с коллегами в Брюсселе. Ещё в моё время в Брюсселе каждый второй или третий месяц проводились совещания на уровне послов. Посол — это тот, кто может встречаться с непосредственным руководством альянса, генеральным секретарём и его заместителем. Сейчас командир объединённых войск НАТО имеет прямой контакт и время от времени встречается с начальником генштаба России. Это хорошо, так как помогает избегать сюрпризов. Но я лично думаю, что этого мало, и было бы полезно, если бы Россия направила своего постпреда в НАТО.

«Северный поток — 2» и сфера энергетики

— Латвия является противником строительства газопровода «Северный поток — 2», который активно продвигают Россия и ФРГ. Сейчас в США подготовили новые санкции в отношении этого проекта, и Германия намерена лоббировать в Евросоюзе ответные меры. Какую позицию займёт Латвия?

— Я не смогу ответить, какую позицию займёт Латвия, когда гипотетически что-то будет происходить. Необходимо посмотреть будут ли развиваться события по такому сценарию. Касательно самого газопровода, мы — не активные игроки, от нас не требовалось согласия на его строительство. В то же время мы высказывали свою политическую позицию, которая заключается в том, что этот проект не соотносится с политикой Евросоюза по диверсификации источников энергии. Но есть государства, которые считают иначе. Мы наблюдаем за политической риторикой в разных столицах Европы, а также видим готовность России продолжать транзит газа через Украину, хоть с оговоркой, что это решение основано на экономических соображениях. Если в ЕС будет инициирована дискуссия об ответных шагах, тогда и будем дискутировать.

Марис Риекстиньш Сергей Булкин/NEWS.ru

— Говоря об энергетической безопасности Латвии, вы упомянули диверсификацию источников. Будет ли снижаться объём закупки российского газа, и как в эту концепцию вписывается покупка 34% акций Газпрома в ГТС Латвии?

— Покупка акций «Газпрома» компанией, которая ответственна за хранение газа в Латвии, связана с общеевропейской политикой, согласно которой компании-поставщики энергоресурсов должны быть отделены от компаний, владеющих инфраструктурой. Это делается, чтобы избежать монополии, которая выгодна предприятиям, но не потребителям. Всегда хорошо, если есть альтернатива. Я думаю, что в целом нужда в российском газе сохранится, но энергетическая политика Европы ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кабинет министров Латвии в начале этого года утвердил соответствующую национальную программу на десятилетний период.

Опыт сотрудничества Латвии с «Газпромом» с 1991 года и до наших дней был позитивным: своевременные поставки и своевременная оплата. Российский газ может сохранить привлекательность за счёт качества услуг и цены. Но нужно понимать, что сотрудничество — это хорошо, а зависимость — не очень.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Разногласия по вопросам истории

— Россию и Латвию разделяют исторические разногласия. И с одной, и с другой стороны, есть ряд резких заявлений. Как можно снизить влияние этих разногласий на двусторонние отношения, и в каком формате можно было бы найти решение по этому вопросу?

— В России придают очень большое значение связанным с историей вопросам. Много мероприятий проводилось под эгидой 75-летия Победы в войне. Мы понимаем, что для россиян это — важная дата. Были принесены огромные жертвы, чтобы одержать победу. Но у других государств тоже имеются определённые события в истории, которые им важны. История любого государства — это не только победы и слава, есть и те страницы, о которых нелегко говорить, которые не хочется видеть. Если мы стремимся к сотрудничеству, то нам необходимо достичь взаимного понимания. Для Латвии очень важно, чтобы Россия трезвым взглядом посмотрела на исторические события 1940 года. Трудно говорить о взаимопонимании, если кто-то громко заявляет, что 97% людей в Латвии проголосовали на выборах за новую власть, или что при Иосифе Сталине могли пройти свободные выборы. Наш последний посол Фрицис Коциньш был вызван к Вячеславу Молотову в МИД, где тот под угрозой военного вторжения в Латвию вручил ему ультиматум о смене правительства страны на более доброжелательное и вводе неограниченного числа солдат Красной Армии. После раздела Чехословакии в результате Мюнхенского соглашения и войны в Финляндии правительство страны оказалось перед дилеммой. В последствии эти события для многих в Латвии обернулись личной трагедией: в июне 1941 года 14 тысяч человек были депортированы, ещё 42 тысячи в марте 1949 года. Нам не нужно покаяние, но мы просим посмотреть на эти события беспристрастно. Если кто-то говорит, что произошедшее было в рамках международного права того времени — это тупик по этому вопросу.