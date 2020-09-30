После гибели сотрудницы посольства США в Киеве возбуждено дело об убийстве

https://static.news.ru/photo/e10982de-033c-11eb-b701-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOI of Ukraine/Global Look Press

На Украине правоохранители открыли делопроизводство по статье «Умышленное убийство» после того, как в больнице скончалась женщина, работавшая в американском посольстве. Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Дело заведено по статье «Умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия, — сказал глава Нацполиции в эфире телеканала «Наш».

При этом Крищенко подчеркнул, что это стандартная процедура в таких случаях, а для охраны посольства сейчас задействованы бойцы Нацгвардии.

До этого пресс-служба киевского управления полиции сообщила, что сотрудницу диппредставительства избили в Киеве и она умерла в больнице, а правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Подозреваемым в нападении стал мужчина, которому на вид 30–40 лет, его разыскивает полиция.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу «Цензор.НЕТ», что сотрудницу посольства звали Санвер Никаело, а сбить её мог поезд, так как она обычно совершала пробежку по маршруту, который проходил рядом с железной дорогой.

Как писал NEWS.ru, погибшую сотрудницу американского посольства обнаружили прохожие лежащей на улице Толбухина в лесопарковой зоне. Они вызвали скорую и полицию.