Посла России вызвали в МИД Дании Российского посла вызвали в МИД Дании из-за нарушения самолётом воздушных границ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Посла России в Копенгагене Владимира Бардина вызвали в МИД Дании, сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. В своём Twitter он написал, что решение министерства якобы связано с вторжением российского самолёта в воздушное пространство Дании.

Завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушных границ Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации, — сказал он.

По информации агентства Ritzaus Bureau, инцидент произошёл к востоку от острова Борнхольм. Как утверждается, самолёт типа Ан-30 в течение непродолжительного времени находился в воздушном пространстве Дании, а также Швеции.

В конце апреля Министерство обороны Швеции сообщило, что российский самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство страны. Это произошло 29 апреля и зафиксировано в течение короткого времени. В ведомстве добавили, что следили за происходящим и сфотографировали самолёт-нарушитель.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.