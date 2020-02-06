https://static.news.ru/photo/d990c3b8-4911-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В Португалии ввели ограничения на выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), предоставляемых в обмен на инвестиции.

Соответствующие поправки утвердил парламент страны 5 февраля. По данным Portal de Notícias, авторами инициативы стали депутаты правящей соцпартии премьер-министра Антониу Кошты.

Теперь «золотые визы» не будут предоставлять за покупку недвижимости в Лиссабоне, Порту и других крупных городах. Изменения не коснутся других внутренних муниципалитетов на северо-западе Португалии и автономных регионов, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в МИД РФ заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но ещё больше деградирует, визовые отказы приобретают массовый характер.