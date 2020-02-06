В Португалии ввели ограничения на выдачу «золотых виз» — видов на жительство (ВНЖ), предоставляемых в обмен на инвестиции.
Соответствующие поправки утвердил парламент страны 5 февраля. По данным Portal de Notícias, авторами инициативы стали депутаты правящей соцпартии премьер-министра Антониу Кошты.
Теперь «золотые визы» не будут предоставлять за покупку недвижимости в Лиссабоне, Порту и других крупных городах. Изменения не коснутся других внутренних муниципалитетов на северо-западе Португалии и автономных регионов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в МИД РФ заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но ещё больше деградирует, визовые отказы приобретают массовый характер.
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