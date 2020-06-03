Порошенко вновь вызвали на допрос по делу о записи переговоров с Байденом

https://static.news.ru/photo/08f312d4-a58b-11ea-a51d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Экс-президент Украины Пётр Порошенко повторно вызван на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Порошенко должен явиться в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 10 июня. Его будут допрашивать в качестве свидетеля.

В прошлый раз его вызывали на допрос 29 мая. Тогда экс-глава государства не явился, что его адвокаты объяснили процессуальными нарушениями со стороны ГБР, сообщает ТАСС.

Запись разговора Порошенко с Байденом была обнародована 19 мая депутатом Верховной рады Андреем Деркачём. Она доказывает, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко назвал запись подделкой. По его мнению, инцидент организован пророссийскими провокаторами и призван втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.