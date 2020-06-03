Порошенко вновь вызвали на допрос по делу о записи переговоров с Байденом

Экс-президент Украины Пётр Порошенко повторно вызван на допрос по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Порошенко должен явиться в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 10 июня. Его будут допрашивать в качестве свидетеля.
В прошлый раз его вызывали на допрос 29 мая. Тогда экс-глава государства не явился, что его адвокаты объяснили процессуальными нарушениями со стороны ГБР,
Запись разговора Порошенко с Байденом была обнародована 19 мая депутатом Верховной рады Андреем Деркачём. Она доказывает, что американский политик связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.
Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко назвал запись подделкой. По его мнению, инцидент организован пророссийскими провокаторами и призван втянуть Украину в предвыборную борьбу в США.
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