Порошенко посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

https://static.news.ru/photo/26a8e808-3659-11eb-b055-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сможет закончить войну в Донбассе, только если встанет на колени перед российским главой Владимиром Путиным, заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Другого способа для него нет. Ведь за почти два года его президентства обороноспособность страны уничтожена, — подчеркнул он.

По его словам, война должна прекратиться после унижения Зеленского. Он уверен, что этот поступок позволит завершить конфликт за две недели. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу «Эспрессо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения. По его словам, проблема кроется в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.