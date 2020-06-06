Порошенко подал в суд на генпрокурора Украины

https://static.news.ru/photo/bf19a786-a7fb-11ea-95d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую Генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генпрокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность генпрокурора в суде, — написал он в Facebook.

Порошенко обвиняет Венедиктову в бездействии по делу о контрабанде картин. Ранее он и его адвокат пожаловались в Генпрокуратуру на незаконные, по их мнению, действия сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), арестовавших полотна во время выставки в музее имени Ивана Гончара.

По версии следствия, коллекция картин, состоящая из полотен Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других всемирно известных художников, была ввезена на Украину с нарушением таможенного законодательства. Порошенко, как писал NEWS.ru, утверждает обратное. Он заявил, что у него сохранились все оригиналы таможенных деклараций и документы об уплате налогов по всем полотнам. В конце мая Порошенко вызвали на допрос по данному делу в ГБР, но он не явился.