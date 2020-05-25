Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что картины Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других художников были ввезены в страну на законных основаниях.
Ранее Порошенко вместе с женой открыли в музее Гончара в Киеве выставку картин из семейной коллекции. Среди картин были и те, как отметил экс-глава государства, по которым было возбуждено дело о контрабанде.
Картины ввезены законно. Я не обязан сохранять оригиналы деклараций, хотя они сохранились. Для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не клеветать на лидера оппозиции — меня, — сказал Порошенко.
Он также заявил, что имеет оригиналы таможенных деклараций и поручений об уплате налогов по всем 43 картинам.
Как ранее писал NEWS.ru, Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.
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