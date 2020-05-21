Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований

https://static.news.ru/photo/be227456-9c03-11ea-80ad-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.

Политик должен явиться в ГБР 26 мая, сообщается в пресс-релизе. Порошенко хотят допросить по делу о перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящей из 43 картин художников с мировым именем.

Ранее украинские журналисты пожаловались на хамство бывшего главы государства. Репортёры рассказали, что охрана Порошенко толкала сотрудников СМИ и заявляла, что улица является охраняемой территорией. Сам экс-президент на вопросы о пропуске допроса в Госбюро расследований отвечал «до свидания», писал NEWS.ru.