Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.
Политик должен явиться в ГБР 26 мая,
Ранее украинские журналисты пожаловались на хамство бывшего главы государства. Репортёры рассказали, что охрана Порошенко толкала сотрудников СМИ и заявляла, что улица является охраняемой территорией. Сам экс-президент на вопросы о пропуске допроса в Госбюро расследований отвечал «до свидания», писал NEWS.ru.
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