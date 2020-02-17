https://static.news.ru/photo/24c66560-5194-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента, — цитирует Monavista Daily очевидца и бывшего депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Отмечается, что Порошенко с помощью подконтрольных СМИ стремился создать видимость участия в конференции.

В интервью «Немецкой волне» он даже похвастался, что именно его усилиями сняли с сайта Мюнхенской конференции скандальный план «Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине», — добавил Лещенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники конференции в Мюнхене были «вовлечены в изучение так называемого феномена Украины». Однако при этом, услышав призывы остановить русофобский крен, они не избежали антикитайского уклона, писал NEWS.ru.