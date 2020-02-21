Пётр Порошенко Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин — враг Украины. Политик является для страны большей опасностью, чем коронавирус. Такое мнение на своей официальной странице в социальной сети выразил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

По мнению экс-главы государства, у Владимира Путина есть чёткая цель. Российский лидер хочет забрать «не только украинские земли, но и украинскую душу». Как заявил Порошенко, чтобы понять нежелание Путина заключать с Украиной мир, нужно просто послушать его речи. Для этого не нужно заглядывать ему в глаза.

Нынешняя власть молча пропускает атаки Путина. Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать, — написал Порошенко в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

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