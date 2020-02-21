https://static.news.ru/photo/5881cf44-54bd-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpgПётр ПорошенкоФото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин — враг Украины. Политик является для страны большей опасностью, чем коронавирус. Такое мнение на своей официальной странице в социальной сети выразил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
По мнению экс-главы государства, у Владимира Путина есть чёткая цель. Российский лидер хочет забрать «не только украинские земли, но и украинскую душу». Как заявил Порошенко, чтобы понять нежелание Путина заключать с Украиной мир, нужно просто послушать его речи. Для этого не нужно заглядывать ему в глаза.
Нынешняя власть молча пропускает атаки Путина. Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать, — написал Порошенко в Twitter.