Пользователи Twitter осудили Зеленского за закон об ограничении работы СМИ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пользователи Twitter подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского из-за принятия нового закона «О медиа», которым вводятся ограничения на работу СМИ. Некоторые юзеры сочли такие меры недопустимыми в демократическом обществе, а другие возмутились, что Украине посылают миллиарды долларов, которые идут на борьбу со свободой слова. Пользователь Джин Цешевски признался, что после принятия этого закона разочаровался в Зеленском, который оказался «еще и коррумпированным политиком», по его словам.

А мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру, — написала Линда Томас.

Я хочу вернуть свои деньги, которые были отданы Украине, — заявил пользователь Шон Мерфи.

Один из комментаторов задался вопросом, куда идут деньги, которые США дают Украине.

Никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину, — подытожил юзер.

Еще один пользователь возмутился, что США все еще продолжают финансировать власти Украины. Другой добавил, что Зеленский, по его словам, «предал украинский народ».

Украинские СМИ сообщали, что закон, подписанный Зеленским, дает властям возможность штрафовать и прекращать деятельность любых телеканалов, газет или интернет-изданий, если по каким-то причинам Киеву не понравится их контент. Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино ранее заявил, что закон «О медиа» противоречит свободе слова. По мнению депутата, таким образом Зеленский «укрепляет свою диктатуру».