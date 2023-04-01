Полякам сообщили неприятную правду о будущем страны Myśl Polska: польское общество постепенно готовят к возможности войны с Россией

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автор Эугениуш Зинкевич в статье в журнале Myśl Polska утверждает, что общественность Польши готовят к войне с Россией. По его словам, это напоминает действия польского правительства межвоенного периода XX века.

Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приёмы, популярные у существовавшего на тот момент режима <...>. Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии, — пишет автор статьи.

Зинкевич также упоминает исторические примеры обмана поляков со стороны французов и англичан в совместных войнах и подчеркивает, что во время Второй мировой войны Великобритания и Франция не стали активно помогать Варшаве, несмотря на ожидания польского правительства и военных.

Автор статьи обращает внимание на то, как современные польские политики общаются с Владимиром Зеленским, отмечая «вульгарную непосредственность» и «бесцеремонность» в отношении России. Зинкевич критикует публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Варшавы в войну с Россией, называя это «трагичным».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика выставила Европейскому союзу счет на сумму 2 млрд евро за вооружение и технику, переданные на Украину. По его словам, полученную компенсацию Варшава намерена потратить на приобретение современного оружия. Он также добавил, что до настоящего времени за поставки оружия на Украину Польша получила от ЕС лишь 200 млн евро.