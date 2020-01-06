Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий вызван в МИД Украины из-за заявлений, которые он сделал по поводу Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики, — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
В заявлении также отметили, что Украина и Польша договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов. Джоэл Лион и Бартош Цихоцкий заявили, что ждут от местных властей в Киеве и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Дипломаты, в частности, возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.