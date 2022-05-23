Польский политик предрек Европе страдания из-за российского газа Польский политик Наимский: импорт газа из России несет Европе страдания

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Продолжая импортировать российский газ, Европа обречена на долгие страдания, заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский. По его словам, которые приводит Biznes Alert, Москва хочет использовать энергетический инструмент, чтобы посеять раздор в ЕС. Он напомнил, что многие страны уже дали согласие на оплату газа в рублях, выразив при этом надежду, что такие решения принимаются, «чтобы выиграть время и найти альтернативные источники энергии».

Если же это акция, направленная на возврат к прежнему состоянию (поставки газа в ЕС до начала спецоперации РФ на Украине. — NEWS.ru), то мы в плохой ситуации, и Европа будет страдать долго, — сказал Наимский.

Он добавил, что Польша может заменить поставки газа из России импортом из других стран, поэтому проблем со снабжением не ожидается, в том числе в предстоящую зиму. Подчиняются требованиям РФ те, кто более зависим, заключил политик.

Ранее стало известно, что правительство Польши разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение принято властями несмотря на то, что договор прекращает действие в конце года.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что польские власти заняли в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно. Представитель Кремля напомнил, что Варшава продолжает получать российский газ, покупая его дороже у третьей стороны.