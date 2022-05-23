Песков назвал позицию Польши по газу оголтелой и на грани сумасшествия

Работа станции природного газа / Фото Shutterstock

Польские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с поставками газа предсказать сложно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. 23 мая правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа, несмотря на то что договор прекращает действие в конце года. Представитель Кремля напомнил, что Варшава продолжает получать российской газ, покупая его дороже у третьей стороны.

Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать, — сказал Песков, отвечая на вопрос о возобновлении сотрудничества по газу между Москвой и Варшавой.

В конце апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна отказывается покупать у России энергоресурсы за рубли. Позднее выяснилось, что Польша продолжает покупать российский газ, но не у России, а реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, объём реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки.