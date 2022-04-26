Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. Как пишет РИА Новости, чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.

Мы не будем платить [за российский газ в рублях], — сказал Наимский.

Ранее польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что Варшава готова к отказу от российских ресурсов и намерена призывать к такому решению все страны ЕС. По её словам, на ближайшем саммите Евросоюза Польша выступит с предложением ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России. Она уточнила, что Польша предложит ввести на российское сырьё аналог ETS, чтобы стимулировать ускорение отказа от российских угля и газа.

До этого Наимский заявил, что Польша планирует расторгнуть заключённые ранее контракты на поставку российской нефти. Он отметил, что НПЗ Польши понесут от такого шага убытки, поскольку 60% нефти они получают из России. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский также заявил, что Варшава в ближайшие месяцы запретит поставки газа и угля из России. По его словам, власти страны готовы пойти на такой шаг, даже если в Евросоюзе решат по-другому.