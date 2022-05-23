Польша досрочно отказалась от российского газа Польша разорвет соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь конца года

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение принято властями, несмотря на то что договор прекращает действие в конце года, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление представителя правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского.

13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации, — заявил Наимский.

По его словам, в настоящее время можно «констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать».

Ранее «Газпром экспорт» направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежей за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В конце апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил, что после отказа «Газпрома» поставлять в Польшу газ власти сделают всё, чтобы «возложить на Россию ответственность по контракту».