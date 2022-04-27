«Неплохо справляется с санкциями»: Моравецкий «похвалил» Россию Премьер Польши Моравецкий призвал к новым санкциям, так как Россия «неплохо справляется»

Матеуш Моравецкий / Фото Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил о необходимости введения новых санкций против России, так как она «неплохо справляется» с уже введёнными, передаёт ТАСС. Глава польского правительства отметил, что Варшава уже работает над новым пакетом рестрикций. Он добавил, что после отказа «Газпрома» поставлять в Польшу газ, власти сделают всё, чтобы «возложить на Россию ответственность по контракту».

Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В связи с этим Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов, — резюмировал он.

Моравецкий добавил, что Варшава сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь Москву к ответу за отказ «Газпрома» от поставок энергоресурсов. Он обвинил экспортёра в нарушении условий контракта, а Россию — в шантаже, который, по его словам, идёт вразрез с антироссийскими санкциями, имея в виду оплату газа за рубли. Глава польского кабмина констатировал, что Варшава на такие уступки не пойдёт.

Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет. Из этого следует, что мы не будем платить в рублях за российский газ, — подчеркнул польский премьер.

Ранее Моравецкий рассказал, что Польша намерена попросить Еврокомиссию ввести пошлины в размере 25–35% на поставки российских энергоресурсов. Он объяснил, что государствам, выступающим за отказ от российских энергоресурсов, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников.