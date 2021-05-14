Польские силовики заподозрили мужчину в шпионаже в пользу России

https://static.news.ru/photo/cb63a9d0-b6e9-11eb-9c11-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже. Предполагается, что он совершал незаконные действия в пользу России. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в шпионаже подозревается гражданин Польши. Задержанный Агентством внутренней безопасности мужчина по фамилии Марчин (имя не раскрывается) уже признался в содеянном.

Произошедшее прокомментировали в генеральной прокуратуре. В надзорном ведомстве рассказали, что задержание провели по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции генеральной прокуратуры. Марчина арестовали на три месяца.

Ему предъявили обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что в США к 15 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорил суд штата Вирджиния отставного спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Обвинение требовало для 46-летнего Дзибински Деббинса 17 лет лишения свободы, в то время как защита добивалась пятилетнего срока заключения.