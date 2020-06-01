Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. В нём он официально опроверг вымогательство со стороны руководства ведомства.
Документ поступил по дипломатическим каналам через посольство Польши в Москве,
«Млековита» не имеет представительств в России, а сотрудники компании не встречались с представителями Россельхознадзора. Сапиньски считает, что распространение такой информации вредит деловой репутации организации.
Как писал NEWS.ru, 28 мая Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что представитель польской компании «Млековита» подал заявление в полицию на главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта. Чиновника обвинили в том, что он вымогал $500 тысяч. Деньги якобы требовались на то, чтобы допустить в Россию произведённые компанией молоко, сметану и сыр. По информации Baza, денежные средства вымогали Данкверт и его заместитель у президента «Млековиты» Дариуша Сапиньского под прикрытием «местного юриста Суздальцева».
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