Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

https://static.news.ru/photo/5b90d9e6-a42c-11ea-8ed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. В нём он официально опроверг вымогательство со стороны руководства ведомства.

Документ поступил по дипломатическим каналам через посольство Польши в Москве, передаёт ТАСС. Глава компании выразил готовность принять участие в поиске распространителей этой информации.

«Млековита» не имеет представительств в России, а сотрудники компании не встречались с представителями Россельхознадзора. Сапиньски считает, что распространение такой информации вредит деловой репутации организации.

Как писал NEWS.ru, 28 мая Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что представитель польской компании «Млековита» подал заявление в полицию на главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта. Чиновника обвинили в том, что он вымогал $500 тысяч. Деньги якобы требовались на то, чтобы допустить в Россию произведённые компанией молоко, сметану и сыр. По информации Baza, денежные средства вымогали Данкверт и его заместитель у президента «Млековиты» Дариуша Сапиньского под прикрытием «местного юриста Суздальцева».