Польская авиакомпания возобновляет полёты между Петербургом и Варшавой

Польская авиакомпания LOT возобновляет полёты между Санкт-Петербургом и Варшавой, прерванные из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая компания аэропорта Пулково, ближайшие рейсы запланированы на 28, 29, 31 марта и 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с апреля возобновит авиасообщение с Германией, Узбекистаном, Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Соответствующее решение, принятое с учётом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с премьер-министром Михаилом Мишустиным, озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания оперштаба по борьбе с пандемией COVID-19.

Также с 1 апреля после согласования с немецкими авиационными властями на взаимной основе откроется регулярное авиасообщение по пяти маршрутам: по пять раз в неделю Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне и Москва — Берлин — Москва, а также по три раза в неделю — Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва.

С этой даты возобновятся перелёты в зарубежные страны из целого ряда городов, среди которых Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.