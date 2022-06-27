В Польше понадеялись, что НАТО признает Россию врагом Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох: Варшава ждет, что НАТО признает Россию врагом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Правительство Польши ожидает, что в ходе саммита НАТО участники признают Россию врагом, заявил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох в эфире телеканала Polsat. По его мнению, это один из важнейших вопросов съезда, ответ на который необходимо получить.

Сам по себе саммит НАТО — это элемент определенного процесса, но он должен ответить на основные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это то, чего мы ждем, определить Россию в качестве врага, — сказал Солох.

По словам политика, Польша ожидает, что в обсуждаемой концепции дальнейшей работы Альянса «должна быть представлена новая философия, рекомендация, если говорить об обороне и сдерживании». Солох пояснил, что подразумевает под этим немедленную реакцию на любое вторжение на территорию стран Блока.

Варшава рассчитывает, что НАТО расширит свое присутствие на восточном фланге. По мнению Солоха, это позволило бы батальонам в кризисных ситуациях увеличиваться до бригад — с одной-двух тысяч военных до нескольких тысяч.

Главной темой совещания Бюро национальной безопасности Польши станет саммит НАТО в Мадриде, который состоится 29–30 июня. Известно, что главы МИД, Минобороны, МВД и других представителей польских властей обсудят выступления и переговоры польского лидера Анджея Дуды на саммите.

Ранее стало известно, что НАТО объявит о новых обязательствах по размещению сил в Европе. В Белом доме подчеркнули, что Россия, согласно новой стратегической концепции Альянса, будет считаться первоочередной угрозой.