Польша стала сильнее опасаться ЧВК «Вагнер» Моравецкий: Польша еще сильнее опасается группы «Вагнер» после гибели Пригожина

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша еще сильнее опасается группы ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина, следует из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, передает РИА Новости. Он добавил, что поляки могут сами ответить себе на вопрос, представляют ли большую или меньшую угрозу вагнеровцы, которые находятся в Белоруссии»

Для меня это риторический вопрос.<…> Еще сильнее чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией, — заявил Моравецкий.

Ранее Моравецкий, в свою очередь, обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, бойцы переодеваются в нелегальных мигрантов и пытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак до этого заявил, что республика намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора».