Польша пыталась заблокировать Россию в совете МАГАТЭ Постпред: Польша попыталась заблокировать переизбрание России в совет МАГАТЭ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил постоянный представитель страны при организации Михаил Ульянов в эфире «России 24». Как указал Ульянов, представители Варшавы перечислили «российские грехи», после чего покинули заседание вместе с украинскими коллегами.

Слишком агрессивно себя ведут западные страны. Вчера на Совете управляющих [МАГАТЭ] они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок, а мы туда избираемся автоматически уже 60 лет, — заявил он.

По его словам, РФ состоит в организации такой длительный срок, потому что страна является одним из наиболее развитых государств ядерной сферы.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что с 30 мая прекратилась дистанционная передача данных о ядерных гарантиях с Запорожской атомной электростанции на Украине, которую в настоящее время контролирует Россия. Агентство хочет отправить миссию на станцию, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ранее стало известно, что на территории Запорожской АЭС в Энергодаре на данный момент находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. МАГАТЭ хочет быть уверенным в том, что с этими запасами ничего не случилось.