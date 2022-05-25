МАГАТЭ: на Запорожской АЭС находятся десятки тонн ядерного топлива МАГАТЭ: на Запорожской АЭС находятся около 70 тонн ядерного топлива

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре / Фото РИА Новости

На территории Запорожской АЭС в городе Энергодар на данный момент находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана, сообщил в своём Twitter журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Журналист отметил, что данную информацию Гросси озвучил в ходе Давосского экономического форума.

Гросси сказал, что на территории Запорожской АЭС находится 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащённого урана. Агентство хочет быть уверенным, что с этим запасами ничего не случилось, — написал журналист.

Степень обогащения урана не уточняется.

Накануне российские правоохранители в подконтрольном ВС РФ Энергодаре Запорожской области задержали группу из пяти человек, подозреваемых в подготовке диверсий. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, добавив, что один из задержанных был работником АЭС. Подозреваемый был ранен при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина находится на лечении, его допрашивают силовые структуры.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что Украина сможет получить электроэнергию с Запорожской АЭС только за плату. Основной поток ресурсов планируется направить на Россию, отметил он.