Польша приготовилась к войне Radio ZET: власти Польши разработали план госуправления на случай боевых действий

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI / www.imago-images.de / Global Look Press

Правительство Польши разработало план государственного управления в случае начала боевых действий, сообщает радиостанция Radio ZET. Отмечается, что проект документа опубликован на официальной странице Министерства национальной обороны страны. Издание уточнило, что, согласно документу, власти хотят таким способом обеспечить бесперебойное управление страной, а также минимизировать последствия.

Постановление, которое было опубликовано на сайте Министерства национальной обороны, определяет организацию и порядок подготовки системы управления национальной безопасностью, в том числе государственной обороной, — сказано в публикации.

Польские власти также расширили полномочия премьер-министра страны, который сможет включать в систему управления страной и другие органы.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с моментом уничтожения польской гаубицы Krab в зоне СВО. На кадрах видно, как российское летательное средство наводит прицел на позиции ВСУ, после чего вспыхивает огонь. В ведомстве уточнили, что польская гаубица была уничтожена с первого выстрела.

До этого начальник пресс-центра группировки войск РФ полковник Сергей Зыбинский сообщил, что гаубица «Мста-С» уничтожила польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка.