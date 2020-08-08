Польша предложила обсудить ситуацию в Белоруссии на чрезвычайном саммите ЕС

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Не успевшие проголосовать на выборах президента Белоруссии граждане республики, которые находятся на Украине и в Польше, требуют продлить работу избирательного участка.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, несколько сотен человек не уходят от здания посольства в Варшаве. Проголосовать они не успеют из-за того, что на участок в посольство пропускают только по одному...