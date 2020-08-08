Польша предложила обсудить ситуацию в Белоруссии на чрезвычайном саммите ЕС

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В канцелярии премьера пояснили, что предложение о чрезвычайном саммите продиктовано ответственностью Польши за своих ближайших соседей.
После президентских выборов в Белоруссии, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства, — цитирует сообщения канцелярии РИА Новости.
Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 84,23%. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
На пост президента страны, помимо него, претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как писал NEWS.ru, по сведениям правозащитников, были задержаны по меньшей мере 213 человек. В ходе столкновений с силовиками погиб один человек, число пострадавших пока неизвестно.