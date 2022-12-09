Польша потребовала от Германии покаяния и сотрудничества Польский аналитик Квятковская: от Берлина требуется покаяние и сотрудничество с Варшавой

Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава

Конфликт на Украине сместил европейские центры силы на восток. Об этом заявила эксперт варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская. По ее мнению, Германия для сохранения своего лидирующего положения на континенте должна добиваться тесного союза с Польшей. Слова эксперта приводит портал wPolityce.

Согласно утверждению Квятковской, до начала кризиса на Украине главную роль играли страны «старой Европы», при этом Польша, благодаря своей «исключительной реакции» и «беспрецедентной помощи» Киеву в ходе конфликта усилила свое влияние и повысила значение «как в политическом измерении, так и в сфере безопасности».

В этой связи, по мнению эксперта, столкнувшаяся с энергетическим кризисом Германия должна добиваться «стратегического союза» с Варшавой, если Берлин все еще хочет сохранить статус «игрока первой лиги».

Квятковская также отметила, что политика канцлера Германии Олафа Шольца показывает, что он пытается осуществить «легальную перестройку» баланса сил в ЕС и закрепить за Берлином преимущество. Об этом говорят, по мнению эксперта, призывы ФРГ упразднить единогласие в голосовании в Совете ЕС и стремление Германии руководить в военных вопросах.

По словам польского представителя, Берлину в этой связи необходимо «досконально отчитаться» о своей политике в отношении РФ и начать поставки тяжелого вооружения Киеву вместо того, чтобы ожидать нормализации отношений с Москвой.

21 ноября руководители минобороны Германии и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше. Согласия в этом вопросе сторонам достичь не удалось.