19 августа 2025 в 08:20

Польша подняла истребители в воздух из-за якобы российской угрозы

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные самолеты Польши и ее союзников были подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщила пресс-служба оперативного командования на официальной странице в соцсети X. Там заявили о повышенной готовности для защиты приграничных территорий страны.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности, — говорится в сообщении.

Польские военные объясняют эти меры необходимостью усилить безопасность в районах, граничащих с «уязвимыми зонами». По их данным, силы остаются в полной боевой готовности для оперативного реагирования на любые угрозы.

Ранее первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков заявил, что ситуация вокруг воздушного пространства Белоруссии в связи с действиями стран — участниц НАТО остается сложной. По его словам, Североатлантический альянс использует весь арсенал разведывательной авиации.

До этого авторы издания Wirtualna Polska констатировали, что Вооруженные силы России начали использовать новые противодронные системы, которые до этого вне полигона использовали лишь несколько стран в мире. Там отметили, что речь идет о лазерных системах, которые российские военные развернули для борьбы с беспилотниками ВСУ.

