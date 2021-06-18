Польша обвинила Россию в кибератаке

https://static.news.ru/photo/257ebcd0-d034-11eb-a94e-96000091f725_660.jpg Ярослав Качиньский Фото: Jan A. Nicolas/dpa/Gobal Look Press

Польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Россия причастна к кибератаке, которая произошла 15 июня. Об этом говорится в официальном заявлении партии «Право и справедливость».

Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Её масштаб и охват широки, — подчеркнул политик.

По его словам, объектами атак были чиновники, министры и депутаты различных политических объединений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 15 июня провёл закрытое заседание сейма. Власти страны сообщили, что столкнулись с масштабной кибератакой. Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик сообщил, что злоумышленники взломали электронную почту. Они получили доступ к почтовому ящику Дворчика и его жены, также им стали доступны профили в социальных сетях. Хакеры не сумели добраться до секретной информации.

Западные страны регулярно обвиняют Россию в причастности к кибератаках. Эта тема даже поднималась на саммите Россия — США между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. После мероприятия российский лидер заявил, что Москва много лет предлагает начать диалог по кибербезопасности, но в Вашингтоне отказываются и обвиняют Москву во всех грехах.