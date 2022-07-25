Польша не готова делиться газом с Европой Министр климата Польши: Варшава не готова делиться газом с Европой

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Польша не готова систематически делиться своим газом со странами Европейского союза, заявила Министр климата страны Анна Москва. По ее словам, хранилища Польши полностью заполнены газом, однако «никто не знает, какая будет зима», передает РИА Новости.

То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции, — подчеркнула она.

Москва подчеркивает, что новые правила, которые огласила Еврокомиссия 20 июля, сделаны на коленке и на такие меры страна пойти не готова. Также она заявила, что Польшу в этом вопросе поддерживают и другие европейские страны, такие как Греция, Португалия, Испания, Кипр и Мальта.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена представить 20 июля план экономии газа перед зимой. Инициатива в случае одобрения ограничит отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику. Глава государства добавил, что в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме. Он при этом отметил, что европейцы пренебрегли значимостью традиционных видов энергии, в том числе отказываясь от российского газа.