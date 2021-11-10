Польша нарастила число военных на границе с Белоруссией

Польские власти увеличили количество военных на границе с Белоруссией. В настоящее время их численность составляет 15 тысяч человек. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

На границе уже 15 тысяч человек. При необходимости количество военнослужащих можно увеличить ещё, — сказал министр.

Накануне численность польских солдат на границе составляла 13 тысяч человек. Кроме того, там сосредоточены четыре тысячи пограничников и порядка полутора тысяч сотрудников полиции. Блащак подчеркнул, что все они готовы обеспечить безопасность Польши.

Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Блащак заявил, что впоследствии все они были задержаны. Предполагается, что нелегалов отправят на родину.