Польша нарастила число военных на границе с Белоруссией
Сергей Попов
Сергей Попов
10:21, 10 ноября 2021
Фото: MON_GOV_PL/twitter.com
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Польские власти увеличили количество военных на границе с Белоруссией. В настоящее время их численность составляет 15 тысяч человек. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
На границе уже 15 тысяч человек. При необходимости количество военнослужащих можно увеличить ещё, — сказал министр.
Накануне численность польских солдат на границе составляла 13 тысяч человек. Кроме того, там сосредоточены четыре тысячи пограничников и порядка полутора тысяч сотрудников полиции. Блащак подчеркнул, что все они готовы обеспечить безопасность Польши.
Минувшей ночью через польско-белорусскую границу прорвались две большие группы курдских беженцев. Блащак заявил, что впоследствии все они были задержаны. Предполагается, что нелегалов отправят на родину.