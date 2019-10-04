Решение Польши отказаться от закупки российского газа с 2022 года по заявлениям властей носит чисто экономический характер. Однако подсчёты показывают: стоимость американского сжиженного природного газа превышает цену российского. Эксперты говорят о том, что такой шаг продиктован политическими мотивами и выражают сомнение в полном отказе от поставок «Газпрома».

Власти Польши заявили о готовности полностью отказаться от поставок российского газа к 2022 году после истечения соответствующего контракта с «Газпромом». Об этом сказал представитель правительства страны по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «Польского радио». По его словам, отказ от российского газа будет возможен за счёт расширения мощности действующего на Балтике терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце и окончания в 2022 году строительства газопровода Baltic Pipe.

И газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации с зависимостью от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, — сказал Наимский.

В рамках плана по диверсификации поставок и отказа от российских энергоносителей Польша рассчитывает переориентироваться на импорт газа из США, Катара и Норвегии. Крупный контракт на поставку американского сжиженного газа был заключён ещё в конце 2018 года. Согласно сделке между польской государственной компанией PGNiG и американской Venture Global LNG, США будут ежегодно поставлять в Польшу до 2 млн тонн СПГ. Контракт рассчитан на 20-летний период. Глава PGNiG Петр Возняк тогда заявлял, что поставки СПГ из США будут на 20-30% выгоднее, чем покупка газа в России. Тем не менее стоимость американского газа для Польши не раскрывается участниками сделки.

Петр Возняк Алексей Витвицкий/ТАСС

В Москве неоднократно заявляли о том, что цена американского СПГ значительно выше, чем российского газа. В частности премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о политизированности вопроса и утверждал, что с учётом затрат на транспортировку и газификацию СПГ из США, его стоимость для Европы будет на 40% выше, чем российского газа, поставляемого по трубе.

Ранее газета «Ведомости» подсчитала , что Польше придётся переплачивать не менее $178 в год за американский СПГ. По данным издания, приблизительная стоимость 1 тыс. кубометров газа из США составит $320, в то время как за аналогичный объём из РФ Варшаве нужно будет заплатить порядка $255.

Общее потребление Польшей газа составляет около 19 млрд кубометров в год, при этом 10 млрд поставляется по контракту с «Газпромом». Существующая сделка с Venture Global LNG позволит получать 4,7 млрд кубометров газа после регазификации. Контракт с Катаром обеспечит ещё 2,7 млрд кубометров в год. Оставшееся количество, необходимое для отказа от российского газа, предполагается закупать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии, однако на фоне прогнозов по снижению добычи газа в стране такая перспектива выглядит неочевидной.

Кроме того, Польша уже заключила соглашение, по которому часть американского СПГ будет перепродаваться Украине. Планируется перепродажа и на южноамериканский и азиатский рынки. С учётом ожидаемого расширения мощности терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце с 5 до 7,5 млрд кубометров в год вопрос обеспечения Польши собственной потребности в газе остаётся открытым. Вместе с тем страна уже начала снижать объёмы закупок российского газа. По итогам первых шести месяцев 2019 года снижение объёмов составило 28%.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с News.ru выразил мнение о том, что Польша всё же пойдёт на заключение контракта с «Газпромом» после 2022 года.

Поляки всё равно заключат с «Газпромом» договор, чтобы иметь возможность закупать газ из России, но объёмы закупки будут меньше, чем в настоящее время. «Газпром» не пойдёт на существенные уступки, так что цена по новому контракту будет рыночной. В компании понимают, что даже если снизят цены, поляки будут закупать российский газ по остаточному принципу. Игорь Юшков эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт отметил, что на данный момент уровень цен на СПГ сопоставим с ценами на трубопроводный газ, однако в будущем его стоимость будет дороже поставок из России. Такая ситуация, по словам Юшкова, наблюдалась в предыдущие годы.

Польша уже несколько лет закупает СПГ по политическим мотивам и будет делать это и дальше. Первый контракт после завершения строительства терминала по приёму СПГ был заключён с Катаром, и тогда разница в цене с российским газом была в два раза: $800 против $400 за тысячу кубометров, — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас у Польши возрастает стимул к покупке СПГ, поскольку это — возможность продемонстрировать политическую лояльность США.