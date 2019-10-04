Решение Польши отказаться от закупки российского газа с 2022 года по заявлениям властей носит чисто экономический характер. Однако подсчёты показывают: стоимость американского сжиженного природного газа превышает цену российского. Эксперты говорят о том, что такой шаг продиктован политическими мотивами и выражают сомнение в полном отказе от поставок «Газпрома».
Власти Польши заявили о готовности полностью отказаться от поставок российского газа к 2022 году после истечения соответствующего контракта с «Газпромом». Об этом сказал представитель правительства страны по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «Польского радио». По его словам, отказ от российского газа будет возможен за счёт расширения мощности действующего на Балтике терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце и окончания в 2022 году строительства газопровода Baltic Pipe.
И газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из ситуации с зависимостью от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, — сказал Наимский.
В рамках плана по диверсификации поставок и отказа от российских энергоносителей Польша рассчитывает переориентироваться на импорт газа из США, Катара и Норвегии. Крупный контракт на поставку американского сжиженного газа был заключён ещё в конце 2018 года. Согласно сделке между польской государственной компанией PGNiG и американской Venture Global LNG, США будут ежегодно поставлять в Польшу до 2 млн тонн СПГ. Контракт рассчитан на 20-летний период. Глава PGNiG Петр Возняк тогда заявлял, что поставки СПГ из США будут на 20-30% выгоднее, чем покупка газа в России. Тем не менее стоимость американского газа для Польши не раскрывается участниками сделки.
В Москве неоднократно заявляли о том, что цена американского СПГ значительно выше, чем российского газа. В частности премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о политизированности вопроса и утверждал, что с учётом затрат на транспортировку и газификацию СПГ из США, его стоимость для Европы будет на 40% выше, чем российского газа, поставляемого по трубе.
Ранее газета «Ведомости»
Общее потребление Польшей газа составляет около 19 млрд кубометров в год, при этом 10 млрд поставляется по контракту с «Газпромом». Существующая сделка с Venture Global LNG позволит получать 4,7 млрд кубометров газа после регазификации. Контракт с Катаром обеспечит ещё 2,7 млрд кубометров в год. Оставшееся количество, необходимое для отказа от российского газа, предполагается закупать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии, однако на фоне прогнозов по снижению добычи газа в стране такая перспектива выглядит неочевидной.
Кроме того, Польша уже заключила соглашение, по которому часть американского СПГ будет перепродаваться Украине. Планируется перепродажа и на южноамериканский и азиатский рынки. С учётом ожидаемого расширения мощности терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце с 5 до 7,5 млрд кубометров в год вопрос обеспечения Польши собственной потребности в газе остаётся открытым. Вместе с тем страна уже начала снижать объёмы закупок российского газа. По итогам первых шести месяцев 2019 года снижение объёмов составило 28%.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с News.ru выразил мнение о том, что Польша всё же пойдёт на заключение контракта с «Газпромом» после 2022 года.
Эксперт отметил, что на данный момент уровень цен на СПГ сопоставим с ценами на трубопроводный газ, однако в будущем его стоимость будет дороже поставок из России. Такая ситуация, по словам Юшкова, наблюдалась в предыдущие годы.
Польша уже несколько лет закупает СПГ по политическим мотивам и будет делать это и дальше. Первый контракт после завершения строительства терминала по приёму СПГ был заключён с Катаром, и тогда разница в цене с российским газом была в два раза: $800 против $400 за тысячу кубометров, — сказал эксперт.
Он добавил, что сейчас у Польши возрастает стимул к покупке СПГ, поскольку это — возможность продемонстрировать политическую лояльность США.
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