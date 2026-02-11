Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:37

«Полное безумие!»: во Франции осудили план по включению Киева в ЕС

Политик Филиппо назвал безумием план по включению Украины в ЕС в 2027 году

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
План по частичному принятию Украины в ЕС в 2027 году — полное безумие, заявил в соцсети X глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он считает, что эта инициатива приведет к негативным последствиям внутри блока. Политик добавил, что стремление ЕС включить Украину в свой состав в обход голоса Венгрии указывает на тиранию.

Полное безумие! <…> Напомним, что Украина в ЕС — это смертельный для нас социальный и сельскохозяйственный демпинг, — написал Филиппо.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы ЕС по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз означают «открытое объявление войны» против Будапешта. Он раскритиковал намерения Брюсселя, который игнорирует волю венгерского народа и готов любыми способами свергнуть венгерское правительство.

До этого стало известно, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. План можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем, уточнили источники.

Франция
Флориан Филиппо
Украина
Евросоюз
