Полковник оценил опасность украинских дронов «Баба-яга» Полковник Матвийчук: дроны «Баба-яга» не представляют серьезной опасности

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские дроны «Баба-яга» не представляют серьезной и системной опасности для России и российских военных, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что данные беспилотники способны нанести поражение, но их мало и ими тяжело управлять.

«Баба-яга» представляет опасность, как и любое другое средство, которое может наносить поражение. Однако системную опасность «Баба-яга» не представляет: во-первых, их мало, во-вторых, ими тяжело управлять, в-третьих, наши средства ПВО уже научились их отображать и устранять, — пояснил полковник.

По словам Матвийчука, данным дронам можно противостоять. Для этого используется радиолокационное наблюдение и огневое поражение. Военный эксперт отметил, что группа россиян, занимающихся радиолокационной борьбой, создала приспособление, способное сбивать практически все украинские типы летательных аппаратов.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее сообщил, что ночью в Херсонской области российскими военными был сбит украинский тяжелый дрон «Баба-яга». Он опубликовал видео, на котором показано, как бойцы ВС РФ поразили БПЛА из стрелкового оружия.