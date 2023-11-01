Сладков сообщил об уничтожении еще одной украинской «Шлюхи» в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Военкор Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Херсонской области российскими военными был сбит украинский тяжелый дрон «Баба Яга». Он опубликовал видео из Telegram-канала «Херсонский вестник», на котором показано, как бойцы ВС РФ поразили БПЛА ВСУ из стрелкового оружия.

Херсонщина. Наши опять одну сбили ночью, — написал Сладков.

31 октября Сладков сообщал, что российские военные сбили украинский тяжелый квадрокоптер «Баба-яга» около населенного пункта Каменское под Запорожьем. Он отметил, что в русских окопах беспилотнику дали название «Шлюха». Дрон способен нести груз до 25 кг, заявленная дальность действия составляет 20 км. БПЛА может летать на высоте 7 км и находиться в воздухе до 55 минут.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами поражения украинского танка Т-64 «Булат», атакованного группой российских FPV-дронов. Боевую технику ВСУ подбили в районе населенного пункта Спорное в ДНР.

Также Минобороны РФ сообщило в сводке о ходе СВО 1 ноября, что истребители ВКС за прошедшие сутки сбили два украинских самолета Су-27. Истребители ВСУ были уничтожены в районах Куроедовки и Новоселовки в ДНР. Также средствами ПВО были перехвачены восемь реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган» и управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, в зоне проведения спецоперации сбили 48 украинских БПЛА.