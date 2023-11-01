МО РФ: российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как отмечается, они были уничтожены истребительной авиацией Воздушно-космических сил России над территорией Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Куроедовка и Новоселовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о перехвате восьми реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемой авиационной бомбы JDAM. Уничтожены 48 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская система ПВО может сбить все запланированные к поставке Киеву истребители F-16 примерно за 20 дней. По его словам, он отталкивается от опыта СВО, когда за месяц силы противовоздушной обороны сбивали по 37 украинских самолетов.

Также министр сообщил, что с начала года в России подготовлено более 93 тысяч специалистовдля работы с высокотехнологичным вооружением, которое широко применяется во время специальной военной операции. Свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.