Политолог: ВСУ сейчас пытаются «нащупать» место для прорыва Политолог Кошкин рассказал, что ВСУ сейчас пытаются «нащупать» место для прорыва

Фото: МО Украины

Украинская армия пытается «нащупать» место для прорыва линии соприкосновения, рассказал «Радио 1» политолог Андрей Кошкин. При этом, считает эксперт, в ближайшее время ВСУ не готовит наступление, а ждет перегруппировки и дополнительных резервов. Он также добавил, что дальнейшие поставки вооружения Киеву будут наносить ущерб нацбезопасности западных стран.

Украинская армия ждёт перегруппировки, дополнительных резервов, в том числе польских. Офис Зеленского намерен требовать ещё больше вооружения от западных партнёров, которые не раз говорили об опустошении складов, — уточнил Кошкин.

Политолог также рассказал, что в Вооруженным силам России перешла боевая инициатива. Эксперт отметил, что российская армия активно продвигается на Краснолиманском направлении.

Военный эксперт Константин Сивков, ранее рассказал, что у России есть все шансы достичь победы в СВО в ближайшее время. По его словам, состав российской армии сильнее, чем у ВСУ, так как она лучше обучена и численно больше благодаря мобилизованным резервам. Помимо того, уточнил специалист, Вооруженные силы России обладают превосходством как на поле боя, так и в воздушном пространстве, а также в области тяжелого вооружения, которое является основой успешных наступлений.